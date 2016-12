Il Flat Track, R1M, Rally e Drift saranno al centro Valentino Rossi The Game

Milestone, la più grande azienda italiana nello sviluppo di videogiochi, ha presentato oggi un nuovo pezzo del puzzle che comporrà Valentino Rossi The Game, il videogioco dedicato al campionissimo di Tavullia in arrivo il prossimo 16 giugno su PC, Xbox One e PS4.



L'esperienza che i ragazzi milanesi stanno cercando di confezionare, infatti, non verterà intorno solamente al campionato MotoGP 2016, ma cercherà di includere tutti gli interessi e le iniziative legate al Dr. Rossi, come per esempio il Ranch o la sua passione per le gare di Rally, il Flat Track o il Drift.



A fare da sfondo a queste competizioni parallele al Motomondiale ci sarà il circuito di Misano, uno dei templi della velocità italiani.



A questo indirizzo potrete trovare il video che mostra Valentino Rossi alle prese con queste discipline sul circuito romagnolo.