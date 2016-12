Call of Duty Black Ops III: tutto pronto per l'evento di lancio

Call of Duty: Black Ops III is the AC Milan Official Action Videogame!Watch football players Ignazio Abate, Mario Balotelli - Official, Andrea Bertolacci and Alessio Cerci and some of the best Italian gaming youtubers having fun in this exclusive multiplayer experience!Don’t miss the release of the complete video of the match with live commentary by Frank Matano on the evening of November 5!Music by Afrojack: https://afrojack.lnk.to/UnstoppablePre-order Call of Duty: Black Ops 3 now: https://www.callofduty.com/blackops3/buy Call of Duty®: Black Ops III è #ACMilan Official Action Videogame! Guarda Abate, Balotelli, Bertolacci e Cerci insieme ad alcuni dei migliori youtuber gamer italiani divertirsi con l’esclusiva esperienza multigiocatore! Non perderti l’uscita della versione completa del video con il commento in diretta di Frank Matano la sera del 5 Novembre!Music by Afrojack: https://afrojack.lnk.to/UnstoppablePrenota ora Call of Duty: Black Ops 3: https://www.callofduty.com/blackops3/buy