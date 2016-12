Facebook

Volley, World League: riscatto Italia con gli Usa Dopo la secca sconfitta all'esordio contro il Brasile, l'Italia si riscatta e batte 3-1 gli Stati Uniti nella seconda apparizione alla Final Six di World League, in corso a Cracovia. Il sestetto azzurro allenato da Blengini, che si è imposto con i parziali di 25-22, 27-25, 26-28, 25-21, è ancora in corsa per qualificarsi alle semifinali: dovrà sperare che domani il Brasile batta gli Stati Uniti nella gara che chiuderà il programma del girone. >