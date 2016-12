Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Volley, riscatto Pomì al Mondiale per club Miracolo italiano a Manila. A firmarlo è la Pomì Casalmaggiore che nella seconda giornata del Mondiale per Club riprende un match già perso contro le brasiliane del Rexona Rio e tiene in vita le speranze di accedere alle semifinali. Alla Mall of Asia Arena finisce 3-2 per le ragazze di Caprara (17-25; 25-20; 25-20; 19-25; 18-16) che annullano tre match point alle rivali prima di chiudere la pratica. Domani alle 13.30 ultimo impegno contro il Manila. >