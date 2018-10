Facebook

Volley, Mondiali: l'Italia vola in semifinale Missione compiuta per l'Italia ai Mondiali di volley. Le ragazze di Mazzanti, trascinate da una strepitosa Egonu e dalla superlativa prova a muro della Danesi, hanno strappato il pass per le semifinali eliminando le padrone di casa del Giappone al termine di un match complicato e vinto solo al tie-break (25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13). Le azzurre si giocheranno ora il primo posto nel gironcino nella sfida contro le campionesse d'Europa in carica della Serbia. L'Italia, alla decima vittoria in altrettante gare, troverà ora una tra Olanda e Cina. >