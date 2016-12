Facebook

Volley, l'Italia batte ancora l'Australia Non c'è stata partita, o quasi. L'Italia spazza via l'Australia nel primo incontro della seconda tappa della World League di volley: al PalaLottomatica di Roma gli azzurri fanno divertire il proprio pubblico e si impongono in tre set sulla nazionale di coach Santilli, fanalino di coda del gruppo e già sconfitta domenica a Sydney. Il punteggio finale dice 25-15, 29-27, 25-17: i ragazzi di Blengini conquistano così la terza vittoria nel torneo. >