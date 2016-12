Facebook

Volley, Italdonne in campo in piazza a Firenze Le Azzurre del volley si sono esibite nella suggestiva piazza Santa Croce a Firenze, dove solitamente si gioca il calcio storico. Davanti a oltre duemila persone, l'Italia di Bonitta ha superato per 3-0 l'Azerbaijan in vista degli Europei di fine mese.