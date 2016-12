Facebook

Volley, Italdonne battuta dal Brasile L'Italia del volley femminile è stata battuta 3-1 (26-24, 22-25, 13-25, 22-25) dal Brasile ad Ankara in una gara valida per il Gruppo 1 del World Grand Prix. Le ragazze di Bonitta, al quinto ko in 7 partite del torneo, perdono le ultime speranze di accedere alle finali in programma in Thailandia nonostante un buon avvio culminato con la vittoria del primo set. La squadra di Ze Roberto è venuta fuori alla distanza dominando gli altri 3 parziali. >