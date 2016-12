Facebook

Volley, Italdonne ancora battuta Una colazione indigesta per l'Italvolley: a Bari, nel recupero mattutino della gara di World Grand Prix sospesa venerdì sera per un blackout elettrico, le azzurre cedono al tiebreak contro la Thailandia. Al PalaFlorio finisce 20-25, 25-23, 23-25, 25-19, 11-15, con le ragazze di Bonitta che acciuffano due volte le avversarie ma poi crollano al quinto: terza sconfitta consecutiva per Egonu e compagne, dopo rimediate con Olanda e Russia. >