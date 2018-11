Facebook

Volley in lutto: a 38 anni è morta Sara Anzanello Il mondo del volley in lutto per la morte a soli 38 anni di Sara Anzanello. Con 278 presenze, l'ex pallavolista è stata un'autentica bandiera della Nazionale, con cui ha vinto l'oro ai Mondiali 2002, ma non solo. Nel suo palmares, infatti, figurano anche due World League (2007 e 2011), un argento agli Europei nel 2005, due argenti e due bronzi al World Gran Prix. >