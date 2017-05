Volley donne: Novara campione

L'austriaco gioca da big e batte Rafa in due set

Fernando Gaviria cala il poker! Fenomenale il velocista colombiano della Quick Step-Floors che si impone nella 13esima tappa, 167 km da Reggio Emilia a Tortona, e festeggia il quarto successo al Giro d'Italia 2017. Gaviria, in maglia ciclamino come leader della classifica a punti, precede Bennett, Stuyven e Roberto Ferrari. Nessuna variazione in classifica generale con Tom Dumoulin che conserva la maglia rosa.