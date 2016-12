Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

L'Italvolley sogna Rio: battuto il Belgio al tie-break L'Italvolley non si arrende e continua a sognare Rio 2016. Le azzurre di Bonitta si impongo al tie-break sul Belgio (16-25, 25-23, 22-25, 25-17, 17-15) nella seconda giornata del Preolimpico di Ankara e rimangono in corsa per un pass alle prossime Olimpiadi. Ora serve una vittoria piena contro la Polonia per raggiungere l'obiettivo.



Foto: pagina Facebook Federazione Italiana Pallavolo >