L'accoglienza delle azzurre mondiali Al grido di "Brave, brave!", che tanti passeggeri hanno voluto indirizzare nei loro confronti, sono rientrate in Italia le campionesse del mondo di volley under 18, reduci dal trionfo in Perù. Le azzurre, guidate da Marco Mencarelli, sono sbarcate poco dopo le 11 all'aeroporto di Fiumicino con un volo Iberia via Madrid. Con la medaglia iridata al collo, le ragazze, nel tragitto dall'uscita dall'aereo fino alla sala bagagli, sono state salutate calorosamente da tanti viaggiatori che hanno voluto così congratularsi per il successo iridato. "Poco fa - ha detto Mencarelli - ho sentito al telefono il presidente del Coni Malagò che si è personalmente congratulato con tutte le ragazze per questo successo". >