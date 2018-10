Facebook

Italvolley, nona sinfonia ai Mondiali L'Italia del volley continua a vincere: le azzurre hanno infilato la nona vittoria consecutiva nel Mondiale in Giappone, non era mai successo nella storia della nostra nazionale. Piegati gli Stati Uniti 3-1 (25-16 25-23 20-25 25-16). Le azzurre, già sicure delle Final Six, battendo le campionesse del mondo in carica si assicurano anche il primo posto nel Pool F. Nessuna squadra in questo Mondiale è imbattuta. >