Italvolley, le azzurre battono la Georgia 3-0 Inizia nel migliore dei modi il Campionato Europeo per l'Italvolley femminile, che, nella partita d'esordio alla Tbilisi Sports Palace, batte 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) la Georgia. Tutto facile per le ragazze di Davide Mazzanti, che, in poco più di un'ora, si sbarazzano con molta facilità delle padrone di casa, conquistando la vetta del girone B, in attesa della sfida tra Bielorussia e Croazia. >