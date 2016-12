Facebook

Eurovolley: l'Italia si ferma in semifinale Il cammino europeo dell'Italia si ferma in semifinale. A Sofia la Slovenia allenata da Andrea Giani ha battuto 3-1 gli azzurri (25-13, 23-25, 25-20, 25-20) in un match senza storia. Italia male a muro e in difesa e praticamente mai in partita.