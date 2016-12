Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Europei: riscatto Italvolley, è bronzo L'Italia si prende il bronzo dei rimpianti. Dopo la batosta subita in semifinale contro la sorprendente Slovenia di Giani, gli azzurri si aggiudicano la finale terzo quarto posto degli Europei di volley: secco 3-1 (25-20, 25-14, 23-25, 25-20) alla Bulgaria padrona di casa. Tanti i rimpianti per una spedizione europea ad alti e bassi, ma la squadra di Blengini conquista comunque la 13esima medaglia azzurra in una rassegna continentale. >