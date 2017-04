Facebook

Ecco lo snow volley Si è tenuto questo weekend il primo charity match della storia dello snow volleyball promosso da NUTRILITE e dal Consorzio Turistico di Plan De Corones a favore di Fondazione Milan, un evento unico nel suo genere per protagonisti, condizioni di gioco e spirito di squadra. A sfidarsi nello scenario mozzafiato delle Dolomiti di Plan de Corones, a 2.275 m d’altezza, due giovanissime promesse della nazionale italiana di pallavolo e due grandi protagonisti della storia rossonera, uniti da una buona causa: raccogliere fondi per sostenere la rinascita delle zone del Centro Italia colpite dal sisma. L’estro di Serginho, la grinta di Gianluca Zambrotta, l’esperienza di Rachele Sangiuliano, la potenza di Paola Egonu e la precisione di Alessia Orro: questi gli ingredienti che hanno dato vita a uno spettacolare match di solidarietà, che ha visto le due squadre sfidarsi a colpi di schiacciate e ricezioni da brivido, sui campi innevati allestiti nei pressi della campana di Plan de Corones in occasione della tappa finale del CEV Snow Volleyball European Tour. Se le regole di questo recente ma promettente sport, le stesse del beach volley, hanno sicuramente avvantaggiato le campionesse della pallavolo italiana, le condizioni atmosferiche, in alcuni casi estreme, e gli scarpini da calcio, necessari per giocare sulla neve, hanno fatto sentire le glorie rossonere “a casa”. Il risultato? Un avvincente match che ha riscaldato l’atmosfera e che ha chiamato a raccolta il pubblico della manifestazione e delle piste da sci, toccando le corde della solidarietà. Il charity match è stato organizzato e promosso da NUTRILITE by Amway, marca di Integratori Alimentari ufficiale dell’AC Milan e delle Squadre Nazionali Italiane di Pallavolo, con il supporto del Corsorzio Turistico di Plan de Corones. I fondi raccolti attraverso la partita di pallavolo ad alta quota e grazie all’impegno dei propri Incaricati alle Vendite, 15.000 euro, andranno a sommarsi ai 10.000 euro che NUTRILITE ha già stanziato a settembre in occasione del NUTRILITE Tennis Challenge e che confluiranno nel Fondo Emergenza Terremoto istituito da Fondazione Milan per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal sisma. Questo importante progetto di raccolta fondi non si ferma però qui e vivrà un momento chiave a Giugno, quando, in occasione del NUTRILITE Sand Volley Challenge, verrà consegnata a Fondazione Milan l’intera cifra raccolta nel corso di questa stagione calcistica. NUTRILITE è da molti anni al fianco dei Rossoneri per quanto riguarda la solidarietà: filo conduttore delle iniziative che hanno visto e vedono NUTRILITE sostenere i progetti di Fondazione Milan è lo sport come strumento di aggregazione e creazione di spirito di squadra, anche nelle sfide di responsabilità sociale. Fra le più importanti iniziative sostenute negli anni, la costruzione di due Centri sportivi polifunzionali, uno a Pagliare di Sassa, dedicato ai ragazzi colpiti dal terremoto de L’Aquila nel 2009, e uno a Napoli, in una zona ad elevato rischio sociale e altrimenti priva di centri di ritrovo per i più piccoli. Il charity match promosso da Fondazione Milan e NUTRILITE ha animato la sesta e ultima tappa del CEV Snow Volleyball European Tour 2017, chiusosi questo weekend a Plan de Corones dopo aver transitato in Repubblica Ceca, Svizzera, Slovenia, Austria e Liechtenstein. Una spettacolare e impegnativa disciplina nata sulle montagne austriache nel 2008 e divenuta poi un tour europeo nel 2012 grazie anche alla sponsorizzazione di NUTRILITE by Amway, che ha subito creduto nelle sue potenzialità, e che tuttora sostiene la sua presenza in Italia. Il riconoscimento e l’elevazione a Sport ufficiale sono arrivati dalla CEV Confédération Européenne de Volleyball lo scorso anno. Il prossimo traguardo? Vedere lo Snow Volleyball tra le discipline olimpiche. >