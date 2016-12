Facebook

Beach volley, Europeo: Nicolai e Lupo sono campioni, le foto del trionfo Straordinario successo di Paolo Nicolai e Daniele Lupo all'Europeo di beach volley a Bienne (Svizzera). La coppia italiana ha battuto in finale la Russia per 2-1, laureandosi così campione d'Europa per la seconda volta, dopo il trionfo di Cagliari avvenuto due anni fa. Gli azzurri, dopo aver vinto il primo set per 21-15, hanno perso il secondo 21-13 prima del 15-12 con cui hanno chiuso il match. >