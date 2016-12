Facebook

Al via il Summer Tour 2015 Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015, il torneo di Sand Volley 4x4 della Lega Pallavolo Serie A Femminile, organizzato in collaborazione con Master Group Sport. Si è disputata il 27 e 28 giugno a Lignano Sabbiadoro (UD) la prima tappa della manifestazione che porta sport di alto livello e tanto divertimento sulle più belle spiagge d’Italia. In palio la 17^ Coppa Italia di San Volley 4x4, conquistata dalla Pomì Casalmaggiore, che conferma sulla sabbia quanto di buono fatto vedere nella stagione indoor. La prossima meta del tour sarà San Benedetto del Tronto (AP), dove il 4 e 5 luglio le ragazze della Serie A di Volley Femminile si sfideranno per il 22° Campionato Italiano. Per tutte le info sul tour visitate il sito www.legavolleyfemminile.it e i social network della Lega Pallavolo Serie a Femminile, interagendo con l'hashtag #LVST15 (Foto Rubin per LVF). >