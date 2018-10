Facebook

Mondiali Volley, primo ko per l'Italia Un po' di stanchezza e, forse, un calo nelle motivazioni dopo il 3-2 di ieri al Giappone e per l'Italia arriva la prima sconfitta in questo Mondiale di volley femminile: vince 3-1 la Serbia che conquista anche la vetta del girone G delle Final Six e incontrerà la seconda qualificata del girone H (Olanda o Cina). >