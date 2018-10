Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiale volley donne, filotto delle azzurre Nel momento di massima difficolta' e' salita in cattedra Paola Egonu che ha mostrato tutto il suo repertorio (9 punti e 70% in attacco), riportando le azzurre a contatto (17-19). Il lunghissimo turno in battuta di Cambi ha lanciato definitivamente la rimonta italiana, mentre la Russia e' andata in totale confusione (19-19). A senso unico il finale, le ragazze di Mazzanti non hanno lasciato scampo alle avversarie, costrette a cedere (25-20) dopo aver incassato un tremendo (13-3) di parziale. L'ottimo momento della squadra tricolore e' proseguito nel terzo parziale, Cambi e compagne hanno contenuto alla perfezione le attaccanti russe (12-8). In attacco Paola Egonu ha continuato ad andare a segno (15-9), al contrario della Russia che commesso moltissimi errori ed e' scivolata sempre piu' indietro (20-14). Il monologo azzurro e' proseguito sino alla fine del set, chiuso con un netto (25-18). Piu' combattuta la quarta frazione, le russe sono andate avanti (5-8), ma l'Italia ha subito ricucito (12-12). Cristina Chirichella si e' fatta sentire a muro e cosi' le azzurre hanno preso il comando (14-12). Il turno in servizio di Anna Danesi ha mandato in crisi la ricezione avversaria (20-17) e le ragazze di Mazzanti si sono involate verso la vittoria e la qualificazione alla terza fase (25-22). >