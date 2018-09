Facebook

Us Open, Djokovic batte del Potro: 14° Slam Novak Djokovic sul podio dei più grandi: il serbo, 31 anni, ha vinto gli Us Open battendo in finale Juan Martin del Potro in tre set (6-3, 7-6, 6-3 in tre ore e 16 minuti) e conquistando il suo quattordicesimo Slam, terzo nella storia dietro Nadal e Federer. Un'estate super quella di Djokovic, che certifica la rinascita nel 2018: prima di Flushing Meadows aveva conquistato anche Wimbledon e il Masters a Cincinnati. >