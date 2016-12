Facebook

Wta Finals: Pennetta ko con la Sharapova, le foto dell'ultimo match della sua carriera Flavia Pennetta perde 7-5, 6-1 da Maria Sharapova e dice contemporaneamente addio alle Wta Finals di Singapore e al tennis giocato. Un solo set sarebbe bastato all'atleta brindisina per proseguire l'avventura nei Masters, ma contro la russa numero 4 al mondo non c'è stato niente da fare. Probabile, come già annunciato dopo la vittoria negli Us Open, l'addio di Flavia al tennis giocato: l’unica chance di rivederla in campo restano le Olimpiadi di Rio. >