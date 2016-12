Facebook

Wta Finals: finale Radwanska-Kvitova Agnieszka Radwanska è la prima finalista delle Wta Finals in corso di svolgimento a Singapore. La 26enne tennista polacca ha battuto in rimonta per 6-7 (5), 6-3, 7-5 la spagnola Garbine Muguruza, conquistando così la prima finale in carriera nel Masters che chiude la stagione. In finale la numero 6 al mondo attende la vincitrice della semifinale tra Maria Sharapova e Petra Kvitova. >