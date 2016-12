Facebook

Wimbledon: sorelle Williams in semi Per la nona volta in carriera, a 7 anni dall'ultima, Venus Williams accede alla semifinale di Wimbledon battendo 7-6, 6-2 la kazaka Yaroslava Shvedova. Prossima avversaria la tedesca Angelique Kerber che si è sbarazzata 7-5, 7-6 della romena Simona Halep. Nessun problema anche per la 'sorellina' Serena che sconfigge con un doppio 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova e giovedì se la vedrà con Elena Vesnina, vincente 6-2, 6-2 su Dominika Cibulkova. >