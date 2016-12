Facebook

Wimbledon shock: Querrey fa fuori Djokovic Clamoroso a Wimbledon. Novak Djokovic viene eliminato al 3o turno e, dopo i successi agli Australian Open e al Roland Garros, deve dire addio al sogno di conquistare il Grande Slam. Il giustiziere del numero 1 del tennis mondiale è l'americano Sam Querrey, che ha compiuto la straordinaria impresa in quattro set con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 7-6 in 3h e 4' di gioco. Il match è stato sospeso più volte per la pioggia e disputato su due giorni. >