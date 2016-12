Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wimbledon, niente derby tra Williams in finale Prosegue senza intoppi la marcia di Roger Federer a Wimbledon. Lo svizzero, che in carriera ha vinto sette volte lo Slam londinese, ha sconfitto agli ottavi lo statunitense Steve Johnson imponendosi in tre set col punteggio di 6-2, 6-3, 7-5 e qualificandosi così ai quarti di finale dove affronterà Marin Cilic. Il croato ha eliminato il giapponese Nishikori, costretto a dare forfait nel corso del secondo set per un problema alla schiena. >