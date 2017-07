Facebook

Wimbledon: la finale sarà Federer-Cilic Roger Federer continua a regalare emozioni nel torneo di Wimbledon; il tennista svizzero conquista la sua undicesima finale nel torneo londinese, battendo il ceco Berdych in tre set (7-6 7-6 6-4). Il numero 5 del mondo, in una condizione strepitosa visto che, nei match fin qui disputati, non ha concesso nemmeno un set, troverà in finale il croato Cilic, che nella prima semifinale ha sconfitto l'americano Querrey 3-1 (6-7 6-4 7-6 7-5). >