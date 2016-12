Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wimbledon: la finale donne è Williams-Muguruza L'esperienza e lo strapotere di Serena Williams contro l'entusiasmo e il talento di Garbine Muguruza. E' questa la finale femminile di Wimbledon 2015, terzo Slam della stagione in corso sull'erba londinese: l'americana demolisce in due set Maria Sharapova (6-2, 6-4) e approva per l'ottava volta all'ultimo atto dei Championships, mentre la giovane spagnola batte Agnieszka Radwanska 6-2, 3-6, 6-3 e per la prima volta in carriera si giocherà uno Slam. >