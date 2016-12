Facebook

Wimbledon, Federer batte Cilic e va in semifinale: le foto Roger Federer compie un vero e proprio capolavoro e si qualifica per la semifinale di Wimbledon. Lo svizzero ha eliminato, in rimonta al quinto set, il croato Marin Cilic in 3 ore e 22 minuti. Sotto 2-0, Federer ha vinto 3-2 (6-7,4-6, 6-3, 7-6, 6-3) e in semifinale sfiderà il canadese Milos Raonic, che ha battuto 6-4, 7-5, 5-7, 6-4 il gigante statunitense Sam Querrey, il giustiziere di Nole Djokovic. >