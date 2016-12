Facebook

Us Open, semi lampo per Djokovic e Federer Semifinali lampo nel tabellone maschile degli Us Open. Nole Djokovic si è sbarazzato di Cilic in tre set in poco meno di un'ora e mezza (6-0, 6-1, 6-2). Roger Federer invece ha impiegato solo un'ora e 34' per piegare il connazionale Wawrinka (6-4, 6-3, 6-1).