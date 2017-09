Facebook

Us Open, Nadal e Federer agli ottavi Missione compiuta per Roger Federer, che accede agli ottavi degli US Open, dove affronterà il tedesco Philipp Kohlschreiber: lo svizzero si è imposto in tre set (6-3; 6-3; 7-5) sullo spagnolo Feliciano Lopez. Passa i sedicesimi di finale, ma con molta più fatica dello svizzero, anche Rafael Nadal, che ha sconfitto l'argentino Leonardo Mayer per 6-7; 6-3; 6-1; 6-4. Ora lo spagnolo agli ottavi dovrà vedersela contro l’ucraino Alexandr Dolgopolov. >