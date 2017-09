Facebook

US Open, Nadal ai quarti: steso Dolgopolov, le foto Nessun problema negli Us Open agli ottavi di finale per Rafa Nadal: lo spagnolo batte l'ucraino Alexandr Dolgopolov in tre set (6-2 6-4 6-1) dopo 1 h 42’ di gioco, dominando per quasi tutta la durata della sfida. L’unica fase di equilibrio è nel secondo set, quando il break decisivo, per il numero uno del mondo, arriva soltanto al nono game, e nel finale, quando Dolgopolov annulla quattro match point. Adesso, ai quarti, Nadal attende uno tra Goffin e Rublev. >