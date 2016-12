Facebook

Us Open: forfait Sharapova Niente Us Open per Maria Sharapova, che non ha recuperato dall'infortunio alla gamba destra patito qualche settimana fa. La tennista russa, numero 3 del seeding, ha annunciato il forfait sul suo profilo Facebook. “Sfortunatamente non sarò in grado di partecipare agli US Open di quest'anno. Ho fatto tutto il possibile per essere pronta, ma non c’è stato abbastanza tempo". Al suo posto la connazionale Daria Kasatkina, numero 133 al mondo. >