Us Open femminile, comunque vada ha vinto l'America Non smette di regalare sorprese l'edizione 2017 degli Us Open. In campo femminile, dove le semifinali erano tutte a stelle e strisce con due derby americani, la finale sarà tra Sloane Stephens e Madison Keys. La prima ha battuto Venus Williams 6-1 0-6 7-5. La seconda ha avuto la meglio di CoCo Vandeweghe, battendola con un netto 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco. >