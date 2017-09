Facebook

Us Open, esordio sudato per Federer A causa dell'incessante pioggia abbattutasi su New York, la seconda giornata di Us Open 2017 è stata segnata dai rinvii e dalle sospensioni. Nella notte sono stati disputati solo 2 match: Federer-Tiafoe e Keys-Mertens. Il primo è finito in 5 set con lo svizzero che ha dovuto faticare per portare a casa la vittoria, arrivata solo dopo un 4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4; il secondo è invece terminato in favore della Keys con un secco 6-3, 7-6. >