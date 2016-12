Us Open, drone plana sugli spalti

Insolito incidente durante il match vinto da Flavia Pennetta per 6-1 6-4 contro Monica Nuclescu, che ha proiettato la 33enne brindisina al terzo turno degli Us Open. Un drone è precipitato all'interno del Louis Armstrong Stadium, dove l'italiana e la romena si stavano affrontando, causando sorpresa e paura ma nessun ferito, in quanto nella parte di tribuna in cui è avvenuto lo schianto non c'erano spettatori.

L'incidente - precisa un comunicato degli organizzatori - è avvenuto alle 20.27 di New York (le 2.27 di stanotte in Italia), nel momento decisivo del match: si era sul 5-4 nel secondo set, con la Pennetta al servizio. Il drone è sopraggiunto ad alta velocità dal lato est di Flushing Meadows, ha sorvolato diagonalmente il campo e si è schiantato tra i sedili.

"L'incontro è stato sospeso per qualche minuto, l'arbitro ha deciso di attendere l'ok della polizia che si era precipitata a controllare che non ci fosse alcun pericolo", ha raccontato l'azzurra a fine match. "Certo, abbiamo avuto un po' di paura, con quel che si sente e accade in giro è normale pensare a un attentato...", ha aggiunto. Il portavoce della Us Tennis Association Chris Widmaier ha detto che la polizia di New York (Nypd) indaga per far luce sull'incidente: al momento si ignora infatti da dove sia partito il drone, chi l'abbia inviato e perché.

>