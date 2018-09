Facebook

Us Open: Djokovic ai quarti, ora Millman Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Il serbo ha confermato il suo ottimo stato di forma anche contro il portoghese Joao Sousa battuto 6-3, 6-4, 6-3 in poco piu' di due ore di gioco riuscendo a dominare soprattutto il gran caldo che ha avvolto l'Artur Ashe Stadium. Ai quarti Djokovic affronterà Millman che ha battuto a sorpresa Federer. >