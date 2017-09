Facebook

Us Open, Del Potro batte Federer Niente semifinale dei sogni agli Us Open. Per l'ennesimo capitolo dell'intramontabile saga Federer-Nadal dovremo attendere il prossimo torneo. Juan Martin Del Potro, infatti, supera lo svizzero nei quarti di finale in quattro set e si guadagna la sfida con il numero 1 del mondo (che si è imposto con un secco 6-1, 6-2, 6-2 sul 19enne russo Andrey Rublev, numero 53 Atp): 7-5, 3-6, 7-6, 6-4 il punteggio finale a favore dell'argentino. >