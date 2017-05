Facebook

Tennis, Serena travolge la Errani al Roland Garros Niente da fare per Sara Errani. La tennista romagnola si arrende a Serena Williams nei quarti di finale del Roland Garros: sul Philippe Chatrier la numero uno del mondo si impone in due set con il punteggio di 6-1, 6-3 in poco più di un'ora. Serena vola in semifinale a Parigi per la quarta volta in carriera, mentre il cammino di Sara, finalista nel 2012, si ferma nei quarti per il secondo anno di fila. >