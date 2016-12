Facebook

Tennis, Raonic-Murray per la finale Lo scozzese Andy Murray, numero 2 del ranking, è il secondo finalista degli Australian Open grazie alla vittoria, per 4-6, 7-5, 6-7, 6-4, 6-2, sul canadese Milos Raonic. In finale, domenica, il 28enne Murray sfiderà, come l'anno scorso, il serbo Novak Djokovic, campione in carica, che si era imposto sullo svizzero Roger Federer. >