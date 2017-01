Facebook

Tennis, Nadal vince ad Abu Dhabi Si è chiuso nel migliore dei modi il 2016 di Rafa Nadal, buon presagio per un anno che dovrà essere quello del riscatto dopo i tanti problemi fisici avuti nella stagione appena conclusa. Il tennista spagnolo, infatti, ha vinto il torneo esibizione di Abu Dhabi, sconfiggendo in finale il belga David Goffin con il punteggio di 6-4, 7-6. Nella "finalina" per il terzo posto, successo di Andy Murray su Milos Raonic per 6-3, 7-6. >