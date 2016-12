Facebook

Tennis Murray cala il pokerissimo al Queen's Andy Murray entra nella storia del Queen'es, l'annuale torneo sull'erba che fa da antipasto a Wimbledon. Il campione scozzese, che ha battuto in finale il canadese Milos Raonic in tre set col punteggio di 6-7, 6-4, 6-3, è diventato il primo giocatore della storia a vincere per cinque volte il prestigioso torneo londinese. I precedenti trionfi erano stati conquistati nelle edizioni 2009, 2011, 2013 e 2015. >