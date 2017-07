Facebook

Tennis, impresa sfiorata per Fognini L'Italia resta senza azzurri a Wimbledon. Fabio Fognini è stato eliminato da Andy Murray dopo quattro set (6-2, 4-6, 6-1, 7-5) che hanno visto l'azzurro andare avanti per 5-2 nell'ultimo parziale, prima della definitiva rimonta del padrone di casa. Camila Giorgi, invece, si arrende dopo due set contro la Ostapenko (7-5 7-5) e manca l'accesso agli ottavi. Anche l’azzurra è stata due volte in vantaggio per 5-3, per poi subire la rimonta. >