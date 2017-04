Facebook

Tennis: Haas, selfie con l'iguana A quasi 39 anni Tommy Haas ne ha viste davvero tante in carriera, ma quello che è successo ieri sul campo numero 1 di Miami ancora gli mancava. Sul 3-3 nel set decisivo contro Jiri Vesely, un'iguana ha fatto incursione sporgendo dal tabellone segnapunti. Mentre il ceco si è rifiutato di riprendere il gioco ("non riesco a concentrarmi"), il tedesco, prima che l'animale fosse portato via dal campo, si è fatto un selfie tra le risate generali. >