Tennis, festa in Argentina per i campioni di Coppa Davis Accoglienza da re per Juan Martin Del Potro e compagni, di ritorno dal trionfo nella finale di Coppa Davis a Zagabria. La squadra argentina è stata accolta a Buenos Aires da una grande folla, accorsa per festeggiare i campioni del tennis arrivati a bordo di un bus scoperto.