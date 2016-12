Facebook

Tennis, Djokovic re di Wimbledon E' Novak Djokovic il re di Wimbledon. Nella finale più attesa, contro Roger Federer, il serbo numero uno al mondo si è imposto in quattro set (7-6, 6-7, 6-4, 6-3) vincendo per la terza volta in carriera lo Slam londinese: aveva già trionfato nel 2011 (contro Nadal) e nel 2014 ancora contro Federer. Allo svizzero resta l'amarezza per non essere riuscito a centrare l'impresa di vincere, a 33 anni, l'ottavo Wimbledon della sua straordinaria carriera. >