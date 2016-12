Facebook

Tennis, Azarenka dab a Melbourne La "dab dance" ha contagiato anche gli Australian Open di tennis, dove Victoria Azarenka ha festeggiato la sua vittoria contro la Strycova con il balletto reso famoso in Italia da Pogba. In campo maschile successi per Murray, Ferrer, Monfils e Raonic, che ha steso Wawrinka.