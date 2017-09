Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sharapova, vittoria e lacrime agli Us Open Fantastica Sharapova. Al termine di una partita durissima la russa, al rientro in uno slam dopo 19 mesi, si è imposta per 6-4, 4-6, 6-3 dopo quasi 3 ore di gioco alla numero due al mondo, la rumena Simona Halep. La rumena si ferma così subito al primo turno a anche questa volta deve dire addio ai sogni di gloria di diventare nuova n°1 della classifica WTA. >